Un albero piomba sull'auto: salve due ragazze al quartiere Trieste. Via Olanda, viene giù un tronco

25 settembre 2020 a

a

a

Tragedia sfiorata in via di Novella, nel quartiere romano Trieste, dove un albero è caduto su alcune auto in sosta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale. Secondo quanto si apprende, due ragazze, rimaste intrappolate in una delle macchine, sono state salvate. E stamattina un pezzo di cornicione è caduto da un edificio a piazza Crati ferendo un uomo, cliente di una tabaccheria, che è stato portato dai sanitari del 118 in codice giallo in ospedale.

Il maltempo degli ultimi giorni ha provocato numerose cadute di rami e di alberi. L'ultimo caso al Villaggio Olimpico. Un grosso albero è venuto giù e solo per caso non ha travolto veicoli o pedoni. È avvenuto questa sera, poco dopo le 21 in via Olanda. Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.