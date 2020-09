C'è un dipendente positivo, evacuato il Mise: tutti a casa fino a lunedì

24 settembre 2020 a

La sede del Ministero dello Sviluppo economico in Via Molise è stata evacuata per un caso di Covid-19. La procedura è stata attivata dopo che un dipendente è risultato positivo. I dipendenti del Mise dovrebbero rientrare al lavoro lunedì prossimo, si apprende da fonti qualificate secondo cui l’evacuazione riguarda tutto il personale del ministero.

"La riunione in programma oggi alle 12 tra ArcelorMittal e sindacati a Roma, prevista nella sede Mise di via Veneto, è stata spostata negli uffici di via Sallustiana 53", dicono ad AGI fonti sindacali. Il trasferimento si è reso necessario perché al ministero dello Sviluppo economico è stato scoperto un caso positivo di Coronavirus che ha determinato l’evacuazione degli uffici.

