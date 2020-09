Willy Monteiro, basta strumentalizzazioni politiche. La lezione della famiglia contro la sinistra

23 settembre 2020 a

"Ci dissociamo da qualsiasi evento ed iniziativa che strumentalizzi la memoria di Willy Monteiro Duarte". La famiglia del giovane morto dopo essere stato massacrato di botte a Colleferro non intende sopportare oltre e lo scrive a chiare lettere sui social. Una lezione durissima a politicanti e influencer come Fedez e Chiara Ferragni: se volete ricordare Willy, smettela di strumentalizzare con fascismo e razzismo che non c’entrano nulla. La famiglia proprio per dire questo e dissociarsi da comizi e manifestazioni che usino memoria del povero Willy per tornaconto politico ha aperto una pagina Facebook (il sorriso di Willy) postando la supplica: "Carissimi, si stanno svolgendo molte iniziative lodevoli nei confronti del nostro amato Willy. Dediche, murales, eventi, manifestazioni, poesie. Vi ringraziamo veramente tanto - scrivono i familiari - per l'impegno mostrato nell'unire le forze di tutti contro la violenza e l'ingiustizia. Tra venerdì e sabato, in particolare, si svolgeranno delle manifestazioni pacifiche in varie città italiane per ricordare Willy e chiedere giustizia per lui".

E qui sottolineano: "Noi della famiglia vorremmo che queste manifestazioni non siano uno strumento politico per parlare di razzismo, fascismo o partiti vari. Per quanto condanniamo e reputiamo profondamente sbagliati sentimenti come il razzismo, Willy è stato vittima di crudeltà e ferocia ingiustificata, che non aveva colore né razza. E noi della famiglia riteniamo tutti uguali. Nessuno deve più morire così! Noi vorremmo che Willy sia un messaggio di Amore, di Altruismo e di Coraggio, perché è questo che lui era. Per questo vi chiediamo che i termini di questi importanti eventi e dei vostri interventi siano di non violenza, di pace e soprattutto di uguaglianza. Ci dissociamo da qualsiasi evento ed iniziativa che strumentalizzi la memoria del nostro caro. Vi ringraziamo col cuore per la vicinanza che ci state dimostrando, con la speranza che rispettiate la nostra volontà".

