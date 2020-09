Csio di Roma Piazza di Siena, torna anche Carosello Centro equestre di Villa Buon Respiro San Raffaele Viterbo

Alla presentazione dell'evento che si svolgerà nel 2021 anche la sindaca di Roma Virginia Raggi

La sindaca Virginia Raggi, insieme a Giovanni Malagò e Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) hanno presentato la nuova edizione di CSIO di Roma - Piazza di Siena che avrà luogo nel 2021. Il Carosello Centro equestre di Villa Buon Respiro - San Raffaele Viterbo, simbolo della diversità come valore e integrazione tornerà in Piazza per il 16° anno consecutivo proponendo uno spettacolo equestre che vedrà protagonisti gli allievi del Centro Equestre del San Raffaele Viterbo, ragazzi normodotati e con disabilità in sella ai biondi Haflinger.

