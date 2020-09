Roma, al Liceo Socrate studentesse in minigonna contro la vicepreside. E interviene il Ministero

18 settembre 2020 a

"Al Prof. cade l'occhio non venite in minigonna". Le studentesse del liceo Socrate a Roma nel quartiere Garbatella si sono ribellate subito all'invito della vicepreside sull'abbigliamento a scuola e la mattina dopo si sono presentate con le gambe scoperte: "La nostra è una reazione pacifica" hanno spiegato mentre la foto delle ragazze in minigonna e pantaloncini faceva il giro del web facendo esplodere un caso sulla scuola.

La protesta delle studentesse è diventata virale sui social network: "Non è colpa nostra se gli cade l'occhio #stopallaviolenzadigenere", si legge su un cartello appeso tra i corridoi dell'istituto. Il Ministero dell'Istruzione, tramite l'Usr del Lazio, ha chiesto immediatamente un approfondimento sull'invito alle alunne a non indossare abiti succinti. Da parte della dirigenza scolastica non è arrivata ancora nessuna replica ufficiale.

