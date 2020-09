Regione Lazio, debito monstre. Storace: supera i 22 miliardi

18 settembre 2020 a

In Regione Lazio si scialacqua alla grande. Le cifre tirate fuori parlano da sole: l'attuale debito è pari a oltre 22,5 miliardi di euro – che diventa di 28 miliardi nel conto del patrimonio – e non finisce qui. Perché bisogna aggiungere l’elevato valore del contenzioso giurisdizionale pendente che si aggira intorno ai 3 miliardi. Chi deve rispondernne? L’attuale governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Altro che la fanfaronata dei dieci miliardi del centrodestra. Il debito della Regione Lazio è monstre. Chi deve risponderne è proprio l’attuale governatore, che pure ha ricevuto tanti quattrini in più per il governo dell’ente" scrive sul sito 7Colli.it il vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace che sottolinea: "Ovviamente non lo leggerete sui quotidiani che tanto coccolano il segretario del Pd, ma le sue gesta alla guida della regione sono impressionanti. Basta leggere non quanto dice un esponente di quei faziosoni del centrodestra; ma la requisitoria di una brava consigliera regionale di un partito alleato a livello nazionale, Valentina Corrado dei Cinquestelle (nella foto col presidente). Che ha messo in colonna le cifre e ha smontato il bilancio della regione".

“Preoccupa l’elevata consistenza del debito regionale” ha denunciato la Corrado. La consigliera pentastellata parla di “cifre considerevoli che seppure rappresentino una passività potenziale, nella concreta realtà della gestione delle risorse si manifestano continuamente in costi per il bilancio pubblico, con il rischio di pignoramenti della cassa regionale che al 31 Dicembre 2019 ammontano già a 130 milioni: un valore elevato sia in termini assoluti che in rapporto alle altre Regioni”.

