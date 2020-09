Vigilante aggredisce un collega con una cesoia. Grave in ospedale

Massimiliano Gobbi 16 settembre 2020 a

a

a

Guardia giurata ferisce collega e scappa, poi confessa di averlo colpito alla testa con una cesoia. E' successo questa mattina in via della Zoologia nel gabbiotto di vigilanza dell’Interporto di Santa Palomba, vicino Roma. Una lite scoppiata per futili motivi tra due colleghi terminata in un lago di sangue. Intorno alle 2 di notte, un vigilantes di 19 anni ha impugnato una cesoia e colpito il collega 54enne ferendolo alla testa. Il giovane, resosi conto della situazione, per paura, però, invece di soccorrerlo, decide di abbandonare il posto di lavoro e tornare a casa.

A distanza di due ore circa dall'episodio, un camionista che doveva chiedere informazioni al gabbiotto di vigilanza, nota che nessuno gli risponde, decide di scendere dal veicolo e trova un uomo privo di sensi, ferito gravemente alla testa. Chiama cosi i soccorsi del 118, che giunti immediatamente sul posto con un'ambulanza, trasportano l'uomo prima alla clinica Sant'Anna di Pomezia e poi, in gravissime condizioni, al San Camillo di Roma. Nelle ore successive alla scoperta dell'uomo ferito, infatti, i carabinieri sono riusciti a risalire all'autore dell'aggressione che poco dopo ha confessato di averlo colpito alla testa con una cesoia. «Ho avuto paura e sono scappato», ha detto ai militari della compagnia di Pomezia, coordinati dal capitano Luca Ciravegna, che lo hanno fermato e trasportato nel carcere di Velletri a disposizione dell’autorità Giudiziaria. L'ipotesiid reato è tentato omicidio. C’è grande apprensione per le condizioni di salute del 54enne che è stato sottoposto ad una operazione per l’asportazione di una vasta emorragia celebrale.

