"Il patto coi lupi", Aldo Giorgio Salvatori presenta a Bracciano il nuovo libro

Il lupo e l'uomo: un rapporto controverso caratterizzato da simbologie, leggende, stereotipi, fobie e falsi miti, che ha suscitato nel corso dei secoli l'interesse di storici, scrittori e poeti. "Il patto coi lupi" è il nuovo libro di Aldo Giorgio Salvatori, romano, giornalista professionista dal 1975, per trent'anni al Tg2 della Rai, direttore del webmagazine "Myrrha", presidente dell'Aiw, associazione che si batte per la difesa degli ultimi lembi di natura selvaggia in Italia.

La narrazione si svolge tra passato e presente, tra racconti di esperienze personali e analisi della sostenibilità dell'attività venatoria. Critiche circostanziate vengono rivolte sia agli animalisti duri e puri, sia a quei cacciatori che rifiutano un'etica venatoria e rigide regole comportamentali. "Il patto coi lupi" (Innocenti editore, 240 pagine, 15 euro) viene presentato domani, venerdì 18 settembre, alle ore 18 a Bracciano presso la Tenuta Vigna Campana. Previsti inviti personalizzati, distanziamento e uso di mascherine nel rispetto delle norme anti-Covid. L'autore sarà intervistato da Carmen Lasorella.

