Sequestrate alla Protezione Civile 5 milioni di mascherine

Augusto Parboni 16 settembre 2020

Blitz negli uffici della Protezione civile a Roma. La guardia di Finanza di Prato, su delega della procura toscana, ha disposto il sequestro di quasi 5 milioni di mascherine per una presunta frode nelle fortiture. Tutto materiale che, se non fossero intervenuti i finanzieri stamattina, sarebbe potuto finire nelle scuole o negli ospedali.

Secondo il pm titolare delle indagini, le mascherine sequestrate non rispetterebbero i parametri previsti dalla legge, quindi non potevano essere messe in circolazione. Non si ferma dunque l'attività delle fiamme gialle nel contrasto al commercio illegale di dispositivi di protezione e a impedire che vengano commesse truffe.

