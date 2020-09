"La nostra responsabilità finisce al portone". Così la preside sugli assembramenti del Virgilio

Valentina Conti 14 settembre 2020 a

"Ho fatto una richiesta espressa alla polizia municipale la scorsa settimana per chiedere assistenza in entrata e uscita proprio per evitare possibili assembramenti, precisando fasce orarie e accessi. Tra l'altro, nei giorni in cui era pure presente un cantiere sulla strada". Così Isabella Palagi, dirigente scolastica del Liceo Virgilio, sulle foto pubblicate sul sito del nostro giornale.

Si stacca tegola dal tetto del Virgilio. Studentessa ferita alla testa

"I ragazzi erano comunque in mascherina", evidenzia la preside, rimarcando come "l'accesso stradale ridotto a via Giulia sia un problema aperto lontano nel tempo". "La responsabilità della scuola - conclude Palagi - finisce sul portone di scuola".

