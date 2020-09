10 settembre 2020 a

a

a

Un legale è risultato positivo al Covid. Per questo da stamattina la sede dell'Avvocatura dello Stato di via dei Portoghesi è chiusa per sanificazione straordinaria. La sede resterà chiusa, come si legge nei cartelli all'ingresso, fino a sabato. Si tratta di una misura precauzionale, secondo quanto si apprende, per evitare ulteriori rischi di contagio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.