Willy Monteiro, restano in carcere i fratelli Bianchi e Pincarelli. Belleggia ai domiciliari

Restano in carcere tre delle quattro persone arrestate per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro in provincia di Roma durante una rissa la notte tra sabato e domenica. Il gip di Velletri ha convalidato l'arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi e Mario Pincarelli. L'accusa per i quattro resta quella di omicidio preterintenzionale. Uno dei ragazzi arrestati ha ottenuto la detenzione domiciliare. Si tratta di Francesco Belleggia che ieri nel corso dell'interrogatorio di garanzia avrebbe detto di avere visto uno dei fratelli Bianchi colpire Willy.

