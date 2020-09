Willy Monteiro, i fratelli Bianchi negano tutto: non lo abbiano toccato

09 settembre 2020 a

“Marco e Gabriele non hanno ucciso Willy. Erano lì perché chiamati da alcuni amici. Si sono avvicinati, hanno colpito qualcuno ma non hanno toccato il ragazzo e ora abbiamo anche i testimoni”. A “The Breakfast Club” su Radio Capital parla Massimiliano Pica, avvocato difensore dei fratelli Bianchi, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte. “Quella sera c'era una lite tra una quindicina di persone. I fratelli Bianchi erano lì ma due ragazzi confermano che a colpire Willy è stato qualcun altro. Chi ha sbagliato pagherà”. “Io sono di Colleferro e ho ricevuto molti insulti - spiega l'avvocato Pica - ma ho letto tutte le prove e voglio anche io fare chiarezza su quello che è successo. Non sono stati i fratelli Bianchi e dietro l'omicidio non ci sono moventi razziali”.

Si sono tenuti ieri gli interrogatori di convalida dell'arresto per i 4 accusati dell'omicidio, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Quest'ultimo, tramite il suo legale, l'avvocato Vito Perugini, ha ammesso di essere stato presente al pestaggio ma ha dichiarato di non aver colpito Willy. "Adesso il mio assistito è distrutto e disperato in generale per la tragedia che è successa", ha dichiarato ai microfoni di Radio Capital l'avvocato Perugini.

Intanto, il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, ha annunciato che la città si costituirà parte civile. "Non sono più lo stesso di tre giorni fa. Quella ferocia e quella cattiveria non ci appartengono. Un pezzo di città è morta insieme a Willy come un pezzo di essere un giovane sindaco è morta con lui", ha dichiarato ieri al programma Gli Inascoltabili in onda su Nsl Radio e TV.

