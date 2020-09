Omicidio Willy Monteiro, revocata la licenza alla frutteria di Gabriele Bianchi

09 settembre 2020 a

Revocata la licenza alla frutteria di Gabriele Bianchi, uno dei quattro ragazzi in carcere a Rebibbia per l'omicidio di Willy Monteiro, insieme al fratello Marco. Il sindaco di Cori Mauro De Lillis ha tolto la licenza alla frutteria a conduzione familiare che il ragazzo 24enne aveva aperto solo un mese fa dopo il lockdown per l'emergenza coronavirus. La scelta del giovane, adesso in carcere per il delitto di Colleferro, aveva attirato persino l'attenzione della della stampa che ne aveva esaltato l'intraprendenza. Il giovane era finito persino al Tg3 regionale del Lazio descritto come un "giovane coraggioso"

