Willy Monteiro Duarte, la lezione del piccolo gigante massacrato da quattro coetanei

Franco Bechis 08 settembre 2020 a

a

a

Willy Monteiro Duarte aveva solo 21 anni e un sorriso che rideva alla vita. “Il mio piccolo gigante” l'ha chiamato sua mamma quando alle 7 del mattino l'hanno portata in ospedale, davanti al corpo senza vita di quel ragazzo massacrato di pugni e calci da quattro o cinque coetanei che di pugni e calci avevano fatto la loro regola di vita. Sì, Willy era un gigante davvero: un vero uomo in un corpo ancora piccino. Uno che vede un amico in difficoltà accerchiato da energumeni e non ci pensa un istante: va in suo soccorso, cerca di sedare la rissa, di salvare l'amico. Un uomo. Come non lo erano quelli che hanno guardato e lasciato fare. Come non lo erano tutti quelli che ieri ripetevano che sì, si sapeva che i quattro assassini e soprattutto i fratelli Marco e Gabriele Bianchi in quelle terre regolavano sempre i conti così, armati di quel che avevano imparato con le arti marziali. Imponevano la loro legge di calci e pugni per prendersi quello che volevano, per regolare così quelle che chiamavano “questioni di onore”. Che poi sai che onore c'è nell'affrontare in quattro grandi e grossi con i muscoli gonfiati in palestra un ragazzino inerme. Che lezione hai dato Willy a questi vigliacchi da quattro soldi, che solo il giorno dopo in una cella di Rebibbia hanno...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.