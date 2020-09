La scuola non apre, 600 alunni "a spasso". Il caso a Monteverde

La Girolami dichiarata inagibile. Alunni divisi tra parrocchia, Sanzio e Gramsci

La Victor Hugo Girolami non riaprirà a settembre. Della scuola materna di Monteverde ne abbiamo raccontato in dettaglio la tortuosa vicenda. Dal crollo del soffitto di un’aula ad aprile 2019 alle polemiche sui lavori per il plesso parzialmente chiuso fino a qualche settimana fa. E ora la novità. «Dalle riunioni con il Municipio ci hanno informato che la situazione è compromessa per tutto l’edificio. Servono ulteriori lavori di ristrutturazione. Sta per partire una progettazione esecutiva che verrà affidata a un tecnico esterno. Si interverrà soprattutto su solai e pilastri. La tempistica? Maggio 2021 e oltre, ci saranno varie fasi». A parlare è Massimo La Rocca, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Margherita Hack di cui fa parte la scuola. «Questa situazione ci ha messo in ginocchio – afferma - anche perché sono 18 mesi che l’area della struttura che ha ceduto è chiusa». Ma lui non si è perso d’animo, e lavorando per tutta l’estate è riuscito a compiere una specie di miracolo. «Riapriremo in presenza – annuncia - pure se in modo diverso: abbiamo trovato soluzioni per ogni classe smistando i bambini...