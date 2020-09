Incendio in appartamento a Roma, salve sei persone

Massimiliano Gobbi 05 settembre 2020 a

a

a

Fiamme in un appartamento di Torre Maura, tratte in salvo 6 persone. È successo questo pomeriggio, intorno alle 17.30, al civico 207 di via dei Colombi. Un incendio è divampato all'interno di un appartamento, al secondo piano in un condominio di quattro. Sei persone sono state messe in salvo dai vigili del fuoco e affidate alle cure dei sanitari del 118. Sul posto sono state allarmate diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma provenienti dai distaccamenti di Tuscolana e Rustica, il capo turno provinciale, l’autobotte, il carro teli e il carro autoprotettori. In un'ora di duro lavoro, i pompieri, hanno di fatto estinto le fiamme e tratto in salvo tutte e sei le persone grazie all'utilizzo dell’autoscala. Alcune di queste, rimaste lievemente intossicate per via del denso fumo sviluppatosi, sono state affidate alle cure del personale paramedico. Le loro condizioni di salute, tuttavia, non sono preoccupanti al momento. Oltre ai sanitari del 118, presenti anche le forze dell’ordine per le indagini del caso.