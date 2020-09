La Raggi consegna i primi banchi monoposto al liceo Augusto

Valentina Conti 01 settembre 2020 a

Mascherina fashion e capelli raccolti. La sindaca Raggi consegna personalmente i primi 88 banchi monoposto al Liceo Augusto di via Gela, al fianco del vicesindaco di Città Metropolitana Teresa Maria Zotta e della dirigente scolastica Giuseppina Rubinacci. Ressa di giornalisti e stringenti misure anti-Covid.

“Fanno parte di una commessa con un ordine di 8.601 banchi nel complesso destinati a 100 istituti superiori della Capitale e della ex provincia”, spiega la prima cittadina. Ma dei banchi della gara bandita dal Commissario Arcuri non c’è traccia. “Siamo in attesa di altra dotazione”, conferma la preside Rubinacci alla guida dell’istituto dell’Appio-latino dove oggi hanno preso il via i corsi di recupero in presenza. “Stamane consegneremo i banchi singoli a 7 istituti”, sottolinea Zotta. E sui banchi da dismettere, “come Città Metropolitana – aggiunge Raggi - abbiamo già reperito dei magazzini nei quali stiamo stoccando il materiale”. “Molti banchi – spiega - sono stati acquistati l’anno scorso o l’anno prima, sono ancora in ottimo stato anche se in questo momento, essendo banchi doppi, non possono essere utilizzati a causa dell’emergenza sanitaria. Potremo farlo in un secondo momento quando ci lasceremo il Covid alle spalle”. Due per adesso le aule dove sono stati posizionati i banchi monoposto, 17 per ciascuna classe per garantire il distanziamento.