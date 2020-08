Choc a Roma, studente precipita dal settimo piano: è gravissimo

26 agosto 2020 a

Choc in via Scandriglia, vicino a viale Libia. Un ragazzo di 27 anni, studente fuori sede, è precipitato per circa trenta metri e si è schiantato al suolo. Il giovane è stato soccorso ed ora è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.

Il 27enne è volato dalla finestra della cucina dell'appartamento in cui viveva al settimo piano dello stabile. Indagano i carabinieri della stazione viale Libia e della compagnia Parioli che non escludono nessuna pista.