Maxi-incendio a Tivoli, ustionato un vigile del fuoco

Un maxi incendio è scoppiato nei pressi di Tivoli, in provincia di Roma. Durante l'intervento, un automezzo dei vigili del fuoco è stato coinvolto dalle fiamme a causa del cambiamento improvviso della direzione del vento e l'autista è rimasto ustionato. Si tratta di un pompiere di 45 anni, romano, in servizio nella caserma La Rustica, rimasto ustionato al collo, alle braccia e al volto. Distrutta completamente anche l'autobotte. L'uomo, ricoverato all'ospedale di Tivoli, è stato trasferito per le cure al Sant'Eugenio.

"Le condizioni del collega destano preoccupazione - commenta Riccardo Ciofi, segretario generale Fns Cisl di Roma Capitale e Rieti - non è in pericolo di vita ma è grave ed è necessario un intervento serio da parte dell'amministrazione al fine di migliorare le condizioni di lavoro del personale che in questa fase risultano massacranti: carenze di organico, orario straordinario del personale, chiusura di alcuni sedi causa covid".

Da questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati con quattro squadre, tre elicotteri e un Canadair per un incendio di vegetazione tra Tivoli e San Gregorio da Sassola. Il lavoro delle squadre a terra ha impedito la propagazione delle fiamme a un agriturismo.