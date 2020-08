Villa Bonelli, la bufala della Raggi. Marchi: i nuovi giochi dove sono?

25 agosto 2020 a

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, aveva dichiarato che l'area giochi del parco di Villa Bonelli devastata dai vandali sarebbe stata rimessa a nuovo in tempi rapidissimi. E così sul suo profilo Facebook, il 19 agosto, la stessa prima cittadina si faceva i complimenti da sola: promessa mantenuta. "Peccato che qualcuno sia andato a curiosare. E che ancora una parte dell’area sia uno spiazzo deserto. Recintato come un cantiere", scrive Sergio Marchi su 7Colli, il sito di Francesco Storace, smascherando la "bufala".

"Federico Rocca, dirigente romano di Fratelli d’Italia e coordinatore del Municipio sia andato a fare un sopralluogo. Insieme con Marco Palma, già consigliere dello stesso parlamentino romano. E le immagini riportate parlano chiaro. Una parte delle aree giochi è ancora un cantiere. E soprattutto delle nuove attrezzature non c’è traccia. Possibile che la sindaca abbia dichiarato una cosa per un’altra? Certamente se così fosse qualcuno dell’amministrazione l’avrà condotta in errore", si legge sul sito.

La spiegazione forse nel seguito del post della Raggi. "I nostri operatori hanno rimosso i giochi carbonizzati e sostituito le piastrelle in gomma". In ogni caso l'area è ancora inutilizzabile.