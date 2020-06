La Raggi ricambia idea sulla Ztl: ripristinata quella notturna in Centro e a Trastevere

19 giugno 2020 a

a

a

Troppa movida notturna: per questo motivo il Campidoglio guidato da Virginia Raggi ha deciso di ripristinare le ztl notturna nel centro storico e a Trastevere. Le zone a traffico limitato sono aperte dall’inizio dell’emergenza coronavirus e, in un precedente provvedimento, il sindaco di Roma aveva stabilito che sarebbero rimaste aperte fino a 31 agosto. "Da oggi le zone a traffico limitato notturne del Centro storico e di Trastevere tornano attive. Tale misura è stata decisa da Roma Capitale in seguito all’aumento del traffico negli orari serali, che ha causato un’eccessiva movida nelle zone interessate, provocando disagi ai residenti e alle attività aperte al pubblico, in contrasto con i vigenti protocolli di sicurezza", si legge in una nota del Campidoglio.