Anziana stuprata dall'immigrato: orrore sul treno Roma-Avezzano

Stupro a bordo del treno Roma-Avezzano dove ieri, sabato 8 agosto, una donna di 67 anni è stata aggredita e violentata da un immigrato 28enne. La donna è stata salvata dal personale di servizio allertato dalle urla sul convoglio. La violenza sessuale si è consumata a bordo del vagone dove l'anziano e il giovane si erano incontrati iniziando a chiacchierare: poi quando il treno è entrato in stazione, a Marcellina, l'uomo in preda a un raptus sessuale si è scagliato su di lei per violentarla. La donna, salvata dal personale di servizio in stato di choc, è stata medicata e aiutata al personale del Centro antiviolenza tiburtino. Il 28enne è scappato via ma è stato rintracciato poco dopo e arrestato per violenza sessuale aggravata.