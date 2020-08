Coronavirus, a Roma otto ragazzi positivi dopo il viaggio a Malta e una persona di ritorno da Ibiza

09 agosto 2020 a

Otto ragazzi tra i 17 e i 19 anni positivi dopo il viaggio a Malta e un altro caso da Ibiza dopo la vacanza in una villa con amici. "Avviato il contact tracing sui contatti stretti deli otto, che al momento sembrano circoscritti, e contact tracing internazionale per il ragazzo rientrato dalla Spagna" fa sapere la Asl Roma 3. I familiari e gli altri contatti stretti sono stati identificati e messi in isolamento. Sono stati comunicati al Seresmi i voli Fco-Malta e i locali frequentati a Malta. Uno dei ragazzi della comitiva di Malta, che era rientrato a Roma in anticipo il 3 agosto è stato rintracciato a Trento in vacanza con la famiglia. È stato messo in isolamento in albergo.

Immediato l'appello dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "Voglio rivolgere un appello ai ragazzi: fate attenzione perché con il Covid non c'è da scherzare, rischia di mettere a repentaglio voi e i vostri affetti più cari. Serve massima attenzione al rispetto delle misure di prevenzione, non bisogna abbassare la guardia".