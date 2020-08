Roma, la Raggi blocca il museo del fascismo: i partigiani dicono no e la sindaca ferma la mozione grillina

03 agosto 2020 a

L'Anpi dice no al museo del fascismo a Roma e Virginia Raggi blocca tutto. L'associazione nazionale dei partigiani protesta contro la proposta avanzata in una mozione da alcuni consiglieri capitolini del movimento Cinquestelle in Campidoglio e si scatena la polemica. Il caso sulla mozione grillina per la nascita di un museo sul fascismo a Roma esplode subito e sulla vicenda arriva il no della sindaca che blocca la mozione a firma della consigliera Gemma Guerrini e commenta: "Roma è una città antifascista, nessun fraintendimento in merito".

A scatenare subito il caso è stata l'Anpi Roma fermamente contraria all'ipotesi: "Dopo aver letto la mozione siamo allarmati. Non si prevede esplicitamente un museo sui crimini del fascismo, sull'esempio di quanto realizzato in Germania, ma semplicemente sul fascismo".