Estate in città? Nessun problema, a Roma arriva Uber Summer

Il servizio per collegare il centro della Capitale con Ostia in modo rapido, comodo e conveniente

Dopo l’arrivo nel capoluogo meneghino, Uber Summer, il servizio che permette a tutte le persone rimaste in città di raggiungere con tariffe agevolate le mete estive urbane - Idroscalo e BAM Park - arriva anche a Roma, per collegare il centro della Capitale con Ostia, in modo rapido, comodo e conveniente.

Grazie a Uber Summer tutti i romani possono raggiungere da qualsiasi punto della città gli stabilimenti balneari di Ostia a bordo delle classiche “macchine nere” ma con una tariffa scontata del 25% rispetto al servizio Uber Black. Sarà così possibile raggiungere una delle località marittime più frequentate dai romani per una pausa dalla frenesia urbana, una giornata al mare con la famiglia, un aperitivo al tramonto con amici e musica.

Uber Summer integra tutte le caratteristiche del servizio Uber Black: la possibilità di conoscere in anticipo il driver, il modello della macchina e il costo della corsa; effettuare il pagamento via app; la possibilità di condividere il costo della corsa con altri passeggeri; utilizzo del safety toolkit in caso di necessità.

Come per Uber Black, Uber Summer offre sempre un’esperienza sicura grazie ad alcune misure introdotte da tempo sulla app: Check You Ride, che permette di verificare la corrispondenza della targa, della marca e modello della macchina e della foto dell’autista con quelle presenti sull’applicazione; Verifica del codice PIN, la funzione che permette al passeggero di avere un PIN da comunicare al driver prima di salire a bordo, introducendo così un ulteriore elemento di sicurezza.

Uber Summer, infine, garantisce viaggi sicuri in materia di Covid grazie a speciali misure introdotte per proteggere passeggeri e autisti: obbligo per gli autisti di indossare la mascherina e relativo controllo tramite mask verification prima di andare on line; regolare sanificazione dell’auto e fornitura di disinfettanti per le mani per i clienti; possibilità per gli autisti di annullare un viaggio senza alcuna penale qualora un cliente non indossi una mascherina o copertura per il viso; nuovo sistema di feedback per la segnalazione dei casi in cui un autista non indossi la mascherina.

Accedere a Uber Summer è molto semplice:

1. Apri l’app di Uber

2. Scegli una destinazione a Roma: Ostia

3. Seleziona Uber Summer

4. Scopri il prezzo finale (scontato) in anticipo e conferma la corsa

5. Goditi la tua giornata e quando sarà ora di ritornare a casa, segui la stessa procedura.

Con il servizio Uber Summer, Uber conferma il proprio impegno nel creare opportunità attraverso il movimento. In Italia, il servizio è disponibile a Milano e Roma (Uber Black, Van e Lux) e a Torino (Uber Taxi). La piattaforma funziona da punto d’incontro tra la domanda - i consumatori che utilizzano l’app - e gli autisti NCC, che hanno aderito al servizio e mettono a disposizione i loro mezzi per il trasporto di passeggeri.