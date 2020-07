Schianto tremendo sul Gra. Donna estratta dalle lamiere della sua auto

Massimiliano Gobbi 29 luglio 2020 a

Terribile incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare. E' successo questa notte, alle ore 1.20 circa, all'altezza di via Tiburtina, nella carreggiata interna. Una donna alla guida di una vettura ha perso il controllo del suo mezzo, e per cause da chiarire, ha urtato sullo spartitraffico che divide la corsia interna da quella esterna del G.R.A. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roma con una squadra di Nomentano ed il personale sanitario del 118. E' stato necessario l'utilizzo del divaricatore da parte dei soccorritori per estrapolare il conducente dall'abitacolo ed affidarlo alle cure del personale sanitario.