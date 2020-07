Il toro cade nella buca. I vigili del fuoco lo salvano così

Sullo stesso argomento: Lo squalo sfonda la gabbia del sub: quello che succede dopo è incredibile

Massimiliano Gobbi 27 luglio 2020 a

a

a

A Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, in via di Valle Muta, alle ore 12 di oggi, un toro è caduto all'interno di una buca profonda due metri, nascosta dalla vegetazione. Sul posto sono intervenuti per recuperare l'animale i vigili del fuoco di Montelibretti e un medico veterinario, chiamato per sedare l'animale e consentire ai soccorritori di lavorare in sicurezza.