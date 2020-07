26 luglio 2020 a

Lo squalo è una furia e con una forza dirompente riesce a entrare nella gabbia del sub. Chi assiste alla scena è terrorizzato: le possibilità di sopravvivere per l'uomo in caso di attacco sono pari a zero. Ma lo squalo ha altri piani e riconquista la libertà uscendo dalla gabbia. Quando torna in superficie il sub, illeso, tutti tirano un sospiro di sollievo.