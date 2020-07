Incidente choc a Lavinio. Pirata lo travolge, minorenne perde una gamba

Massimiliano Gobbi 25 luglio 2020 a

Grave incidente a Lavinio, sul litorale romano, su via Ardeatina all'incrocio con via Valle Schioia. Un'auto non ha dato la precedenza e si è scontrata con uno scooter guidato da un giovane. Il ragazzo, minorenne, ha riportato gravi ferite per l'impatto e trasportato in ospedale ha subito l'amputazione di una gamba.

Il conducente della vettura è fuggito dopo aver provocato l'incidente. Ma a causa dell'impatto con il motorino aveva perso una delle targhe della vettura, così poco dopo è tornato sul luogo dell'impatto. Ad aspettarlo ha trovato le forze dell'ordine.