Nudo fa il bagno a piazza Risorgimento. La vergogna a due passi da San Pietro

Prima l'autoerotismo poi la doccia, completamente nudo, in una fontanella di Piazza Risorgimento, a due passi dal Vaticano. L'ennesima cartolina del degrado in cui è sprofondata Roma gira sui social in queste ore. L'uomo immortalato in un video si spoglia, resta completamente nudo e poi si tocca beatamente all'aria aperta e davanti a tutti. Poi il bagno refrigerante su splendida vista. Ennesimo fotogramma di un film già visto. E che replica pressoché ogni giorno.