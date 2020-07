Nutriscuola, così si impara la corretta alimentazione

20 luglio 2020 a

a

a

E’ nato “Nutriscuola” fortemente voluto dal dott. Alfredo Iannello: Biologo Nutrizionista, naturopata, esperto di Nutraceutica, di alimentazione sportiva, patologo clinico, come Presidente della “Associazione Gruppo Biologi” di Roma. “Nutriscuola” , è patrocinato da numerosi e prestigiosi Enti, Società e personaggi pubblici, e si fa promotore di una campagna di Educazione Alimentare, senza fini di lucro. L'alimentazione mediterranea è ormai universalmente riconosciuta come patrimonio di interesse mondiale per la salute dell'uomo. Alfredo Iannello, appassionato e ideatore di “Nutriscola”, si occupa oggi di seguire il progetto nella sua divulgazione: “la diffusione della cultura della corretta alimentazione deve partire dai più piccoli, per questo il progetto coinvolge innanzi tutto la scuola primaria e secondaria". Il progetto “Nutriscuola” è sostenuto dall'associazione di categoria "Gruppo Biologi" e dai biologi nutrizionisti che la compongono e che, gratuitamente, si mettono a disposizione nel numero di 1 o 2 per le scuole di ogni provincia per diffondere le cultura della corretta alimentazione attraverso “Nutriscuola”. Nella sua veste secondaria di scuola di nutrizione, “Nutriscuola” si rende disponibile gratuitamente anche per Enti e Società sportive, CRAL, per lo studio delle innumerevoli ricadute sulla salute e sulla vita quotidiana che un sistema nutrizionale corretto può avere.