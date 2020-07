Emergenza Coronavirus, Coldiretti insieme per il rilancio

20 luglio 2020 a

L’incontro nazionale dei presidenti della Coldiretti provenienti da tutte le province e regioni, insieme ai rappresentanti dei diversi movimenti dell’Organizzazione, è stato convocato a Roma per martedì 21 luglio 2020 all’ Hotel Sheraton Parco de’ Medici in Viale Salvatore Rebecchini 39 a Roma, dalle 9,15 alle 17 per sostenere il rilancio del Paese di fronte al pesante impatto su economia, lavoro e salute provocato dall’emergenza coronavirus.

Fase 3: Coldiretti Sicilia, 'centinaia di fattorie didattiche pronte per i bambini'



I lavori iniziano la mattina alle 9,15 con il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini sul palco dove, tra gli altri, saliranno il Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, e il coordinatore S&D della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo Paolo De Castro. Nel primo pomeriggio alle 14,30 prenderà la parola in sala il Ministro della Salute Roberto Speranza.