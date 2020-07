Mario Cerciello Rega, l'audio choc al processo e il suocero crolla in aula

Valeria Di Corrado 15 luglio 2020 a

a

a

"Sentivo Mario che urlava con una voce strana, provata: 'Fermati! Carabinieri! Fermati!". Ho alzato lo sguardo e ho visto che barcollava e sanguinava dal costato come una fontana. Poi ha strabuzzato gli occhi ed è crollato per terra. A quel punto gli sono corso vicino, mi sono sfilato la polo e ho cercato di tamponare la ferita". Questo il drammatico racconto in aula del carabiniere Andrea Varriale sulla dinamica dell'aggressione del 26 luglio scorso in cui il vice brigadiere Mario Cerciello Rega è stato accoltellato 11 volte da Finnegan Lee Elder, il 20enne americano imputato per omicidio insieme al suo amico e coetaneo Gabriel Natale Hjort.

Durante l'udienza è stata fatta sentire la telefonata al 112 con cui Varriale chiede aiuto ai colleghi della centrale operativa per far intervenire i soccorsi. Ha tra le braccia Mario che lotta per rimanere in vita, cerca di dargli forza, lo chiama disperato e nel frattempo dà indicazioni ai colleghi sul posto in cui si trovano per far intervenire l'ambulanza.

Un audio drammatico, in cui si alternano i rantoli di Cerciello alla voce disperata di Varriale. Il suocero della vittima non ha retto l'emozione: si è alzato in piedi per raggiungere l'uscita del tribunale ed è crollato a terra per un mancamento. Il processo è stato interrotto per far intervenire il medico che con la barella ha fatto uscire l'anziano uomo. La moglie di Cerciello è scoppiata a piangere, correndo in corso al padre riverso sul pavimento dell'aula Occorsio.