Elicottero caduto nel Tevere, morto ex pilota Alitalia e una donna

Sono in corso a Nazzano Romano le operazioni di recupero dell’elicottero precipitato ieri nel Tevere. Secondo le prime ipotesi potrebbero essere due le persone che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe del pilota, un uomo di 78 anni, romano, ex pilota Alitalia che custodiva l’elicottero in una villa con pista d’atterraggio a Torrita Tiberina e di una seconda persona.

Trovato sul fondale del Tevere l'elicottero precipitato

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto a seguire le operazioni anche i carabinieri di Monterotondo.