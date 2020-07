Precipita con la minicar e resta in bilico su un tetto a Fonte Nuova. Salvato dai vigili del fuoco

Massimiliano Gobbi 10 luglio 2020 a

Finisce nella scarpata con la microcar e atterra sul tetto di un capannone industriale, giovane tratto in salvo dai vigili del fuoco. E' successo questa notte, intorno alle ore 00.30 a Fortenuova, alle porte della Capitale.



Il conducente della vettura, per cause ancora da accertare, è finito nella notte fuori strada, precipitando in una scarpata che costeggia via dell’Orsa Maggiore, finendo il suo tragitto sul tetto di un capannone industriale sottostante.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roma, con autoscala e il nucleo SAF. Le operazioni d’intervento del personale dei vigili del fuoco, anche se difficoltose, hanno permesso di portare in salvo il ragazzo che conduceva la microcar.



Il giovane è stato fatto scendere e affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.