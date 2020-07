10 luglio 2020 a

Col monopattino sulla A24 tra auto e camion che sfrecciano. Il video è quello diffuso in rete dal profilo Instagram Welcome To Favelas di Massimiliano Zossolo e ritrae un uomo che a bordo del monopattino percorre la strada che collega il centro commerciale Porta di Roma con il Raccordo anulare e le strade interne di via della Bufalotta.