Scoppia incendio nella Asl Roma 1: evacuato il plesso per le vaccinazioni

Valeria Di Corrado 09 luglio 2020 a

a

a

Un grosso boato e poi le fiamme. Tragedia scampata nella sede di via Dino Galli della Asl Roma 1 (quartiere del Tufello). Intorno alle 8,30 di questa mattina c'è stato un cortocircuito nell'area dello stabile dove si fanno le vaccinazioni. Per fortuna a quell'ora non erano ancora arrivati i bambini, accompagnati dai genitori, che quotidianamente si sottopongono ai vaccini. Nessuno è rimasto ferito, tra il personale e i pazienti. "Abbiamo sentito un forte botto e ci hanno detto di evacuare subito l'edificio - racconta un'infermiera - ci siamo spaventati molto. Io ho preso le mie cose e sono scesa così com'ero... con le scarpe in mano. Meno male che non avevamo ancora iniziato le visite e i vaccini ai bambini".

L'incendio si è sviluppato sul tetto, dove ci sono gli impianti di condizionamento dell'aria, proprio in corrispondenza dell'area del plesso adibita alle vaccinazioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi per domare le fiamme. Probabilmente a causare il cortocircuito è stata un'interruzione della corrente. Episodi simili si stanno verificando frequentemente nella zona. Per l'intera giornata di oggi i genitori che avevano appuntamento per i vaccini sono stati reindirizzati verso altre strutture della Asl Roma 1. "Avevo appena finito una visita con una paziente quando ci hanno ordinato di evacuare lo stabile - racconta un medico della Asl - per fortuna ora la situazione è tornata alla normalità".