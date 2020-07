Esplosione all'Hotel Mercure di Roma, tre operai ustionati

03 luglio 2020 a

Esplode una caldaia all'Hotel Mercure di Roma, ci sono feriti. Oggi alle 13 circa tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute presso l'Hotel Mercure, in via Reggio Calabria 54, angolo via Arezzo, dietro Piazza Bologna, per l'esplosione di una caldaia che ha provocato il ferimento di tre persone: tre operai ustionati. Presente sul posto la squadra di Nomentano (6A), l'autoscala (AS6) e il CRRC oltre al funzionario di guardia e al 118. Rimaste ferite tre persone: sono due operai della ditta di manutenzione delle caldaie e un operaio dell'albergo, tutti e tre trasportati in ospedale per le ustioni riportate. Pare che l'hotel fosse chiuso e che stessero lavorando per la riapertura. L'esplosione, che sarebbe avvenuta nei locali dove c'è il garage, secondo i primi racconti dei residenti, è stata udita distintamente in tutto il quartiere. "Abbiamo sentito un botto, ci dispiace per i feriti ma poteva andare anche peggio" il commento a caldo dei residenti.