Scontro tra bus, tram e auto in via Labicana, ferito autista dell'Atac

Scontro tra un autobus, un tram e un'auto in via Labicana, ferito l'autista dell'Atac. Alle ore 17 circa, 3 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale VV.F. Roma, insieme al Carro Sollevamenti e Autogru, stanno intervenendo per un'incidente stradale tra un autobus e un tram che ha coinvolto anche un'autovettura privata. Sul posto il Funzionario di Servizio e il Capo turno Provinciale. Al momento risulta ferito l'autista dell'Atac.