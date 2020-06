Brucia la Pineta Sacchetti, paura a Roma Nord. Le fiamme alimentate dal forte vento

21 giugno 2020 a

Un grosso incendio ha colpito la Pineta Sacchetti. Fiamme e una colonna di fumo si innalzano nella pinmeta di Roma Nord a partire dalle 18. Il vento forte ha aggravato la situazione mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma Prati e sono segnalati mezzi in volo per lo spegnimento aereo del rogo. L’incendio è divampato nella riserva naturale Parco del Pineto, tra via Damiano Chiesa e via Pantaleone Rapino. A dare la notizia il Corriere della città, come rilanciato dal sito 7Colli.