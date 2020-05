La beffa delle strisce blu. Ztl aperte ma si pagherà per parcheggiare l’auto

La beffa delle strisce blu. Ancora non è chiaro come reagirà alla fase 2 la «città in movimento» - espressione tanto cara alla Giunta Raggi - se il trasporto pubblico reggerà alla diminuzione dei posti su bus, tram e metropolitane. Fatto sta che da oggi si tornerà a pagare la sosta sulle strisce blu nelle strade della città e, per chi non avesse un abbonamento Metrebus, anche i parcheggi di interscambio. Le zone a traffico limitato Trastevere, Tridente e Centro Storico, almeno, restano non attive.

