Dopo l'albero caduto arriva la voragine: non c'è pace per Casal Bertone

Un'enorme buca si è aperta in via Perrucchetti a pochi metri dai banchi del mercato

Stefano Liburdi 19 giugno 2020 a

A Casal Bertone la gente non si stupisce più. Così gli abitanti del quartiere camminano senza quasi accorgersi che a pochi centimetri da loro si è aperta una voragine sul marciapiede di via Giuseppe Perrucchetti a pochi passi da via Cesare Ricotti, la strada che ospita in via “temporanea” i banchi del mercato del quartiere. Sono lì provvisoriamente dal 1960, in attesa di essere trasferiti nella struttura di via Pollio, ma gli ultimi lavori di rifinitura della nuova sede sono fermi dal 2016 e adesso anche le parti che erano state costruite, sono deteriorate dallo scorrere degli anni e dal completo abbandono.

Intanto cadono gli alberi (l’ultimo il 4 giugno proprio in via Ricotti) che distruggono auto e sfiorano i passanti. I rami vengono giù che è una meraviglia, come quello in via Pittaluga nella mattinata di mercoledì scorso. Così, chi passeggia nelle vie di Casal Bertone, non sa più dove guardare, intimorito dai pericoli che potrebbero arrivare dall’alto (rami e alberi) o dal basso (come la voragine che si è aperta oggi). Intanto la vegetazione cresce spontanea senza contrasti e va a rendere ancora più problematica la passeggiata.

Un quartiere che mostra sempre più i segni dell’abbandono: 50 metri di nuovo asfalto sulla via principale, sembrano solo un vano e goffo tentativo di racimolare qualche voto alle prossime elezioni.