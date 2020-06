Roma, incidente sulla Tuscolana: la Smart finisce contro il muro e muore diciannovenne

11 giugno 2020 a

La Smart è finita contro il muro e per il 19enne alla guida non c'è stato nulla da fare. D.C., residente a Grottaferrata, è morto nel tragico schianto avvenuto questa notte su via Tuscolana, in direzione di Frascati, nel tratto compreso tra via Antonino Anile e via del Fontanile Tuscolano,

Secondo la prima ricostruzione della polizia di Roma Capitale che ha effettuato i rilievi, la Smart guidata dal 19enne, e con a bordo anche un amico 18enne di Caserta, avrebbe sbandato finendo prima contro un muro e poi ribaltandosi più volte lungo la carreggiata. Il giovane conducente è morto mentre l'amico è ricoverato in codice rosso in ospedale.