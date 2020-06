Torna a vivere la Pecora Elettrica, ma senza i vecchi gestori

Nello spazio della libreria caffè incendiata sorgerà un nuovo centro culturale

Stefano Liburdi 10 giugno 2020

«Noi gestori de La pecora elettrica, per nostra insindacabile scelta, non entreremo a far parte di questo progetto». Così rispondono su Facebook i vecchi proprietari della libreria caffè alla notizia dell’approvazione della delibera della Giunta Regionale del Lazio che garantirà la riapertura del presidio socio-culturale nel quartiere Centocelle di Roma, nei locali di via delle Palme, 158, dove operava la Pecora Elettrica. La Regione Lazio ha affidato a Laziocrea SpA l’allestimento e la gestione del luogo. Ci sarà una libreria, uno spazio coworking, un luogo per convegni, proiezioni, incontri e dibattiti, nonché un bar e spazio ristoro.

Nel 2019 la libreria è andata per ben due volte a fuoco: nella notte tra il 5 e il 6 novembre e la notte del 25 aprile alla vigilia della riapertura dopo la ristrutturazione del locale. Quegli incendi dolosi decretarono la fine dell’attività di un centro culturale e di ritrovo molto apprezzato nel quartiere.

«Il nostro progetto nel luogo che ci ha ospitato per due anni e mezzo si è concluso il 6 novembre scorso. - si legge nel post Facebook - Noi titolari de La pecora elettrica abbiamo scelto di chiudere l’attività convinti che il lavoro svolto durante il periodo di apertura ormai sia patrimonio di tutti».