Tor Sapienza, trovato cadavere mummificato di un 52enne scomparso

Andrea Ossino 08 giugno 2020

Una tessera di riconoscimento rinvenuta indosso al cadavere trovato tra le frasche che costeggiano lo stabilimento della birra Peroni, in via Birolli (zona Tor Sapienza), affossa le speranze di quanti hanno provato ogni strada per scoprire che fine avesse fatto Massimiliano Vece. È molto probabile, infatti, che il corpo avvistato da un operaio dello stabilimento intorno alle due di oggi pomeriggio sia quello del dipendente del Centro Agroalimentare di Guidonia. Impossibile avere certezza sull’identità prima dell’autopsia, visto che il cadavere è mummuficato. L’uomo, classe 1968, residente in zona La Rustica, era scomparso dal 16 maggio. Era uscito per andare a lavoro e non aveva il cellulare, smarrito il giorno prima. Non avendo più sue notizie, i familiari si erano rivolti alla trasmissione Rai "Chi l'ha visto?". Sulle cause della morte indagano gli agenti del commissariato Prenestino.