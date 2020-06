Forza Nuova e ultras al Circo Massimo. Scontri con la polizia e tiro al giornalista

Alta tensione alla manifestazione di organizzazioni di destra contro il governo

Alta tensione a Roma durante la manifestazione di formazioni di destra tra cui Forza Nuova al Circo Massimo. Scontri con la polizia, lanci di bottiglie e sassi contro i giornalisti e cariche si sono registrate a pochi minuti dall'inizio della manifestazione. Secondo l'agenzia Dire ci sarebbe stata anche una furiosa rissa tra organizzatori della protesta alla quale partecipano anche ultras.

Le Mascherine Tricolori non mollano: Conte, basta promesse

È iniziata con i cori "Libertà Libertà" e "Duce Duce", accompagnati da saluti romani, la manifestazione organizzata al Circo Massimo dal gruppo "I ragazzi d’Italia" che raggruppa diverse organizzazioni di estrema destra. "Siete giornalisti di stato" gridano alcuni manifestanti celati dietro le mascherine, in gran parte nere o tricolori, certi che "i giornalisti filtreranno tutto ciò che diremo". Previsti interventi dal palco fra cui quelli di Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova, e Roberto Fiore.

La Procura notifica lo sgombero. Ma i militanti di CasaPound non se ne vanno

"Siamo apolitici - racconta all’Adnkronos un manifestante arrivato da Brescia - ci conosciamo tutti, siamo amici. Il Garda è raso al suolo a livello economico. Siamo artigiani, commercianti, rappresentanti alimentari che servono ristoranti, ragazzi in cassa integrazione. La manifestazione è aperta a tutti, purché senza simboli politici. La maglietta bianca rappresenta questo". "Speriamo di ottenere qualcosa, più tardi -spiega- una delegazione andrà al Quirinale: ciò che è stato fatto, se è stato fatto, evidentemente non è arrivato. La mia compagna lavora in una casa di riposo in provincia di Mantova e ancora aspetta che le facciano il tampone".

Alla manifestazione hanno aderito diversi gruppi del tifo organizzato. Fra questi tifosi di Varese, Juventus, Inter, Piacenza, Brescia e Atalanta.