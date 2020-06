Le Mascherine Tricolori non mollano: Conte, basta promesse

Sullo stesso argomento: GIU' LA MASCHERINA

06 giugno 2020 a

Le Mascherine Tricolorie non mollano e tornano in piazza anche oggi, sabato 6 giugno, per dare voce alle migliaia di imprenditori, dipendenti e partite Iva dimenticati dal governo. Appuntamento in piazza Santi Apostoli a Roma per manifestare contro la gestione dell’emergenza economica dovuta al Covid-19 da parte del governo.

Video su questo argomento Mascherine Tricolore in piazza a Roma: “Questo Governo fa solo promesse”

"La cassa integrazione non viene pagata, i buoni spesi non arrivano e per ogni cosa ci fanno un buono: monopattini, biciclette... fanno solo promesse, noi vogliamo solo vivere"; dice una manifestante: "Sono tra le persone indagate per aver manifestato il dissenso nonostante le manifestazioni fossero autorizzate e avessimo rispettato le regole per il distanzaimento. Ma tornerò in piazza ogni sabato fino a quando non verranno rispettati i nostri diritti".