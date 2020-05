Massimo Ghini sfida Virginia Raggi: "Pronto a candidarmi a sindaco di Roma se serve"

30 maggio 2020 a

a

a

"Sono pronto a candidarmi a sindaco di Roma se serve". A parlare è l’attore e regista teatrale Massimo Ghini. La sfida a Virginia Raggi, a patto che il M5s le conceda un secondo mandato da sindaco, è lanciata. "La mia - dice Ghini all'Adnkronos - è una provocazione che nasce dal seguente ragionamento: se non si tira fuori un candidato vero, un campione del sacrificio per questa città, un capitano o una capitana, che vada a stimolare quella che è l’anima migliore dei romani capaci di tirare fuori il meglio nel momento del pericolo e della difficoltà, allora mi candido, solo perché io ho il senso di responsabilità e del volontariato della politica e mi sembra che avremo bisogno di un sindaco nuovo. Questo traspare chiaramente".

Una provocazione, sì, perché Massimo Ghini vuole "continuare a fare il proprio mestiere e ci sono già vari impegni" ad attenderlo, ma anche una ipotesi reale, perché Ghini non è nuovo agli impegni politici: "Non sono uno senza esperienza, sono stato segretario comunale, sono stato segretario del sindacato per 15 anni, sono stato nel Cda della Festa del Cinema, dell’Imaie".

Ghini si rivolge direttamente al Pd: "È il momento in cui deve entrare in campo qualcuno che gioca in un’altra maniera. Noi del partito democratico questa volta dobbiamo far uscire fuori un candidato che faccia avvertire a Roma, la sua empatia e la voglia di lavorare, di sacrificarsi per Roma. Se la sinistra non tira fuori un candidato con carisma, un campione del sacrificio…. Qando ho fatto la campagna elettorale per le primarie del Pd - racconta Ghini - stavo al Trullo e quando andavo a parlare con chi ci viveva, portavo rispetto, ma trasmettevo anche la presenza come governo della città. Così si trovano le soluzioni, insieme. È inutile che tu mandi qualcuno, poi arrivano quattro poliziotti…".