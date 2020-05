Tromba d'aria a Fregene. La stagione balneare comincia così

29 maggio 2020 a

Non si può dire che è iniziata nel migliore dei modi la stagione balneare 2020 nel litorale romano. Un fronte temporalesco si è abbattuto sul Lazio provocando diversi “funnel cloud“, che hanno interessato tutta la costa. A Fregene è arrivata una tromba d’aria visibile nello spazio fra Fregene e Marina di San Nicola dove molte persone l’hanno immortalata con foto e video. La stessa si è poi spostata verso nord, verso Passoscuro, fino a raggiungere Ladispoli e Cerveteri . Non si registrano al momento danni a persone o cose.

Intanto il Centro Funzionale Regionale ha diramato l’avviso emesso dal Dipartimento della Protezione Civile di allerta meteo a Roma e nel Lazio per le successive 9-12 ore. Sulla Capitale e sul resto della regione cadranno precipitazioni di debole o moderata intensità, anche a carattere temporalesco. Le zone di allerta particolarmente attenzionate sono Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. La criticità è idrogeologica con codice giallo. Per sabato le previsioni del meteo registrano nubi sparse con isolate piogge. Le precipitazioni compariranno a partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, di debole intensità. Nel Lazio avremo nubi sparse con isolati temporali su Rieti, pioggia alternata a schiarite su Latina e temporali su Frosinone, mentre a Viterbo il tempo sarà migliore e non dovrebbe piovere.